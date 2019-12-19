В самолете авиакомпании Latam на пассажира упала полка для багажа
Багажная полка упала на одного из пассажиров во время рейса самолета A350 южноамериканской авиакомпании Latam. Инцидент произошел 13 декабря, сообщил портал AeroIn.
Фотографии произошедшего стали распространяться в социальных сетях, несмотря на почти полное отсутствие официальной информации о ЧП. Самолет с регистрацией PR-XTE выполнял рейс из Гуарульюса в ночь на 13 декабря во Франкфурт, Германия. Несмотря на произошедшее, посадка прошла штатно и вовремя.
Причины падения полки на пассажиров пока не названы. Издание предполагает, что багажная полка могла быть перегружена или подверглась действию турбулентности.
Ранее в декабре небольшой двухмоторный самолет Piper PA-34 Seneca совершил экстренную посадку в Коста-Рике без носового шасси. Всего в самолете было шесть человек, включая экипаж.