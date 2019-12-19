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В самолете авиакомпании Latam на пассажира упала полка для багажа

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Багажная полка упала на одного из пассажиров во время рейса самолета A350 южноамериканской авиакомпании Latam. Инцидент произошел 13 декабря, сообщил портал AeroIn.

Фотографии произошедшего стали распространяться в социальных сетях, несмотря на почти полное отсутствие официальной информации о ЧП. Самолет с регистрацией PR-XTE выполнял рейс из Гуарульюса в ночь на 13 декабря во Франкфурт, Германия. Несмотря на произошедшее, посадка прошла штатно и вовремя.

Причины падения полки на пассажиров пока не названы. Издание предполагает, что багажная полка могла быть перегружена или подверглась действию турбулентности.

Ранее в декабре небольшой двухмоторный самолет Piper PA-34 Seneca совершил экстренную посадку в Коста-Рике без носового шасси. Всего в самолете было шесть человек, включая экипаж.

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