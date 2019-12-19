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МЧС предупредило об усилении ветра до 24 м/с в Москве и области

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Московские спасатели предупредили об усилении ветра 19 декабря в столице до 19–24 м/с. Об этом 19 декабря сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Предупреждение действует с 10:30 до 21:00. По прогнозам специалистов Росгидромета, в регионе ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Горожанам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, пережидать непогоду в капитальном строении. Водителям рекомендуется снизить скорость движения, держать дистанцию от впереди идущего транспорта и не парковаться под деревьями, пишет RT.

Спасатели предупредили о вероятности повреждения зданий и сооружений, линий связи и ЛЭП, возникновение затруднений в работе автотранспорта, перекрытие автодорог, мостов, тоннелей. В ГИБДД призвали пешеходов снимать капюшоны и не пользоваться мобильными устройствами и наушниками при переходе дороги. В Госавтоинспекции добавили, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, уточняет ТАСС.

По данным РИАМО, на территории Московской области в четверг, 19 декабря, также дует сильный ветер с порывами до 25 м/с. Как рассказала специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова, такой сильный ветер является большой редкостью для декабря. Она отметила, что последний раз такое явление фиксировали в 1982 году, когда порывы ветра тоже достигали скорости более 20 м/с, а всего за всю историю метеонаблюдений таких случаев было два, пишет сайт kp.ru.

18 декабря в Москве и четырех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

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