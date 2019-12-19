Прямой эфир

Температурный рекорд 30-летней давности побит в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске 18 декабря был побит 30-летний рекорд максимальной температуры. В среду в городе столбики термометра поднимались до отметки в +3,7 градуса.

Это значение на 0,1 градуса превысило рекорд тепла, установленный в городе 18 декабря 1989 года, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Таким образом, 18 декабря 2019 года стало самым теплым за все время метеорологических наблюдений в Брянске. В четверг, 19 декабря, может быть установлен очередной рекорд по теплу.

Московские синоптики предупредили, что в столице на следующей неделе ожидается потепление. Днем воздух может прогреться до +8 градусов. Теплеть начнет во второй половине воскресенья, 22 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря
Синоптики рассказали о погоде в России в январе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019