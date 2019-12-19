Температурный рекорд 30-летней давности побит в Брянске

В Брянске 18 декабря был побит 30-летний рекорд максимальной температуры. В среду в городе столбики термометра поднимались до отметки в +3,7 градуса.

Это значение на 0,1 градуса превысило рекорд тепла, установленный в городе 18 декабря 1989 года, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Таким образом, 18 декабря 2019 года стало самым теплым за все время метеорологических наблюдений в Брянске. В четверг, 19 декабря, может быть установлен очередной рекорд по теплу.

Московские синоптики предупредили, что в столице на следующей неделе ожидается потепление. Днем воздух может прогреться до +8 градусов. Теплеть начнет во второй половине воскресенья, 22 декабря.