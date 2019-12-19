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Почти 40 учителей в ЕАО получили служебные квартиры

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В рамках развития центров социально-экономического роста Еврейская автономная область получила средства из федерального бюджета на покупку жилья для 38 педагогов. Такую большую сумму региону выделили в первый раз.

Обращаясь к учителям, врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн извинился за, что ожидание квартир затянулось надолго, сообщили ИА ЕАОMedia в областном управлении по внутренней политике.

Сертификаты выдали и молодым специалистам, и опытным учителям. Служебное жилье можно приватизировать, отработав 10 лет в системе образования.

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