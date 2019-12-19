Прямой эфир

ПАТЭС «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию на Чукотке

0
Фото: пресс-служба АО «Концерн Росэнергоатом»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» приступила к работе на Чукотке и выдала первый ток. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Мирный и плавучий: зачем Россия отправляет атомную станцию на Чукотку
Российская плавучая атомная электростанция получила лицензию и скоро отправится на Чукотку

«Сегодня в 11:00 (мск) в городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку», — говорится в сообщении, опубликованном на странице концерна в социальной сети «ВКонтакте».

Генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров назвал включение генераторов «Академика Ломоносова» в сеть историческим событием и важнейшим шагом на пути к развитию Певека как «новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути».

Следующим шагом, по его словам, станет сдача ПАТЭС в промышленную эксплуатацию, что планируют осуществить в 2020 году.

Отмечается, что после ввода «Академика Ломоносова» в эксплуатацию число действующих атомных станций в России возрастет до 11 штук. Вместе с этим, впервые за всю историю отечественной атомной энергетики, одновременно две действующие АЭС — ПАТЭС и Билибинская АЭС будут располагаться на территории одного субъекта РФ.

Днем ранее стало известно, что плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» поможет избежать около полумиллиона тонн выбросов углекислого газа в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России создадут проект энергоблока для атомной энергетики будущего
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019