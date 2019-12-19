ПАТЭС «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию на Чукотке

Российская плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» приступила к работе на Чукотке и выдала первый ток. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«Сегодня в 11:00 (мск) в городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку», — говорится в сообщении, опубликованном на странице концерна в социальной сети «ВКонтакте».

Генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров назвал включение генераторов «Академика Ломоносова» в сеть историческим событием и важнейшим шагом на пути к развитию Певека как «новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути».

Следующим шагом, по его словам, станет сдача ПАТЭС в промышленную эксплуатацию, что планируют осуществить в 2020 году.

Отмечается, что после ввода «Академика Ломоносова» в эксплуатацию число действующих атомных станций в России возрастет до 11 штук. Вместе с этим, впервые за всю историю отечественной атомной энергетики, одновременно две действующие АЭС — ПАТЭС и Билибинская АЭС будут располагаться на территории одного субъекта РФ.

Днем ранее стало известно, что плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» поможет избежать около полумиллиона тонн выбросов углекислого газа в год.