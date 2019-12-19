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Обратный отсчет времени до Нового года начался на стеле в Тамбове

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В центре Тамбова на стеле показывается точное время, оставшееся до наступления Нового года. На табло высвечиваются дни, часы и минуты.

Для придания арт-объекту праздничного вида, его украсили цветными фигурами, шарами и снежинками. На стеле также отображаются температура воздуха и текущее время, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

На стеле ранее вели обратный отсчет до начала Покровской ярмарки, Дня города, Дня Победы, рок-фестиваля «Чернозем». Она появилась возле входа в парк в феврале 2015 года.

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