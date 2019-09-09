Отсчет времени до начала Покровской ярмарки начнется на стеле в Тамбове

Жители Тамбова смогут следить, сколько времени осталось до начала Покровской ярмарки. Для этого у городского парка культуры и отдыха переоборудуют стелу. Последним событием, до которого отсчитывалось время, был День знаний. Теперь система не показывает ничего.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», арт-объект уже украсили желтым и золотым — фирменными цветами Покровской ярмарки. На вершине стелы установили товарный знак ярмарки, который официально зарегистрирован в Государственном реестре.

Старт процессу отсчета времени сотрудники городского комитета информатизации и связи дадут после окончания отделочных работ. Таким образом, жители Тамбова будут в курсе того, сколько дней, часов и минут осталось до начала уже девятой по счету ярмарки.

Международная Покровская ярмарка пройдет 12–13 октября 2019 года. Основные события развернутся на набережной в Тамбове.