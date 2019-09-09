Прямой эфир

Отсчет времени до начала Покровской ярмарки начнется на стеле в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Тамбова смогут следить, сколько времени осталось до начала Покровской ярмарки. Для этого у городского парка культуры и отдыха переоборудуют стелу. Последним событием, до которого отсчитывалось время, был День знаний. Теперь система не показывает ничего.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», арт-объект уже украсили желтым и золотым — фирменными цветами Покровской ярмарки. На вершине стелы установили товарный знак ярмарки, который официально зарегистрирован в Государственном реестре.

Старт процессу отсчета времени сотрудники городского комитета информатизации и связи дадут после окончания отделочных работ. Таким образом, жители Тамбова будут в курсе того, сколько дней, часов и минут осталось до начала уже девятой по счету ярмарки.

Международная Покровская ярмарка пройдет 12–13 октября 2019 года. Основные события развернутся на набережной в Тамбове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отсчет дней до 9 мая запустили в Тамбове
Тамбов примет участников автопробега «Чистая страна»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019