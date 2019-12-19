Палата представителей США поддержала импичмент Трампу

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа. Президента обвиняют по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против. Теперь решение о том, сместят ли Дональда Трампа с должности, примет сенат.