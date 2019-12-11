Amazon подала в суд на минобороны США. В иске указано, что корпорация лишилась контракта на $10 млрд. Тендер ушел компании Microsoft. Всему виной, считают в Amazon, «закулисные атаки» президента США Дональда Трампа. Якобы хозяин Белого дома пытается навредить Джеффу Безосу, поскольку Трамп и предприниматель обменивались критикой.