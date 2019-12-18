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Трамп обвинил демократов в попытке «незаконного партийного госпереворота»

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Президент США Дональд Трамп назвал процесс импичмента «незаконной попыткой партийного госпереворота». Он опубликовал письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

Американский лидер написал, что хочет выразить протест против «партийного крестового похода» демократов.

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