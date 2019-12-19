В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

Воспитатель детского сада в Биробиджане (ЕАО) умерла после сообщения о минировании. Женщине стало плохо во время эвакуации, ей вызвали скорую, но врачи не смогли ее спасти.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города, воспитательнице было 73 года. Причину смерти выясняют.

Позднее в пресс-службе губернатора заявили, что временно исполняющий обязанности губернатора Ростислав Гольдштейн уже встретился с родственниками погибшей и заверил, что власти окажут помощь в организации похорон.

Ранее 19 декабря сообщалось, что волна сообщении о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока. Так, в Хабаровске было эвакуировано более 70 детских садов, в ЕАО — восемь.