Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, которые направляются для участия в мероприятиях ООН. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Авторами резолюции выступили Кипр, Канада, Кот-д’Ивуар, Коста-Рика и Болгария. В документе сказано, что ГА ООН рассчитывает на своевременную выдачу въездных виз всем представителям государств-членов и членам секретариата ООН, чтобы все могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей.

Кроме того, в документе выражается серьезная озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям некоторых государств – членов ООН. Генассамблея попросила генсека организации Антониу Гутерреша продолжать активно заниматься всеми аспектами отношений ООН со страной пребывания.

В случае если проблемы решены не будут, то ГА рассмотрит возможность принятия мер о разрешении соответствующих споров через арбитраж между ООН и США.

6 декабря президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей виз российским официальным лицам в ООН. Об этом рассказал постпред России при организации Василий Небензя после встречи главы Белого дома с дипломатами, аккредитованными при ООН.

В сентябре 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН. Член Совета Федерации Константин Косачёв, оказавшийся среди них, сообщил, что политики, оставшиеся без виз, не летят в США.