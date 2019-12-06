Небензя обсудил с Трампом проблемы невыдачи виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей виз российским официальным лицам в ООН. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя после встречи главы Белого дома с аккредитованными при ООН дипломатами.

Российский постпред отметил, что встреча прошла хорошо и заинтересованно, были обсуждены самые разнообразные темы. Среди прочего Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам, пишет ТАСС.

«Поездка была открытая, разговор был заинтересованный, президент живо очень принимал участие в дискуссии; сам говорил, всех внимательно слушал», — сказал Небензя, отметив, что на встрече обсуждалась ситуация в КНДР, Иране, Ливии и Афганистане.

5 декабря, в четверг, в Белом доме состоялся обед, на котором присутствовали представители государств постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН. Мероприятие было организовано в связи с тем, что в декабре председательство в СБ ООН перешло к США.

Ранее появилась информация о том, что на обеде в Белом доме Трамп и Василий Небензя обменялись шутками, в том числе о членстве России в СБ ООН.

4 декабря посольство России в Вашингтоне сообщило, что американская сторона не выдала въездные визы делегации российского Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту 3 декабря, а также воспрепятствовала визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

В сентябре 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН. Член Совета Федерации Константин Косачев, оказавшийся среди них, сообщил, что политики, оставшиеся без виз, не летят в США.

Первый заместитель главы постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ в визах, заявил, что Вашингтон «пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН». По его словам, американская сторона хочет ухудшения отношений с Россией. Ее поведение дипломат назвал немудрым и недальновидным.