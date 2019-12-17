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Косачев заявил о не выданной посольством США визе для участия в Генассамблее ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос для участия главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в работе Генеральной ассамблеи ООН, и сенатор снова не сможет приехать в Нью-Йорк. Об этом он сообщил во вторник, 17 декабря, на пресс-конференции, посвященной вопросам международной повестки.

По его словам, 8 ноября 2019 года российская сторона повторно запросила визу для члена официальной делегации Константина Косачева, передает НСН. Запрос был направлен в адрес посольства США.

На сегодняшний день американская дипмиссия не ответила на этот визовый запрос. «Это означает, что уже второй раз мне как члену официальной делегации РФ на сессии Генассамблеи ООН будет отказано в визе. А значит — будет отказано в возможности участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН на территории США», — цитирует Косачева ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что никакого отношения к национальной юрисдикции США это не имеет, так как по специальному соглашению с ООН Вашингтон гарантировал оформление виз для всех участников соответствующих мероприятий по линии международной организации на территории Соединенных Штатов.

Косачев констатировал, что таким образом США радикально нарушили свои обязательства перед ООН и международным сообществом, сообщается на сайте aif.ru.

«Будем сохранять эту тему в повестке дня наших двусторонних отношений, будем добиваться того, чтобы либо США вернулись к выполнению своих обязательств, либо эта порочная и абсолютно незаконная практика была решительно осуждена международным сообществом, той же самой Организацией Объединенных наций», — заключил он.

6 декабря президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей виз российским официальным лицам в ООН. Об этом рассказал постпред России при организации Василий Небензя после встречи главы Белого дома с дипломатами, аккредитованными при ООН.

В сентябре 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН. Член Совета Федерации Константин Косачев, оказавшийся среди них, сообщил, что политики, оставшиеся без виз, не летят в США.

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