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Косачев назвал отказ делегации РФ в визах ударом по отношениям с США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Отказ российской делегации в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил в среду, 4 декабря, «РИА Новости» глава международного комитета Софета Федерации Константин Косачев.

«И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: «Россия первая начала» (а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве) и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай», — сказал сенатор.

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По его словам, «самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего».

«Протрезвеют — поговорим», — отметил Косачев.

Днем ранее в посольстве РФ в Вашингтоне рассказали, что американская сторона не выдала въездные визы делегации российского Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту 3 декабря, а также воспрепятствовала визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

В российской дипмиссии подчеркнули, что посольство США в Москве пытается оправдать длительные сроки оформления американских виз для граждан России нехваткой консульских сотрудников. Однако эти «отговорки» не соответствуют действительности.

20 ноября Шестой комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, в том числе России, прибывающим на мероприятия всемирной организации.

В сентябре 10 членам российской делегации не выдали американские визы для участия в ГА ООН. Член Совета Федерации Константин Косачев, оказавшийся среди них, сообщил, что политики, оставшиеся без виз, не летят в США.

Первый заместитель главы постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ в визах, заявил, что Вашингтон «пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН». По его словам, американская сторона хочет ухудшения отношений с Россией. Ее поведение дипломат назвал немудрым и недальновидным.

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