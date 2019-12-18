Хоккеист Зайцев прервал молчание и ответил олимпийскому чемпиону Кожевникову

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев впервые за время громкого скандала вокруг его имени сделал заявление для прессы.

Хоккеист после развода с женой Маргаритой находится в судебном процессе и оспаривает опеку над двумя маленькими дочерьми. Маргарита обвиняет родителей игрока в похищении детей в Москве, а те ее — в многократных изменах мужу, употреблении запрещенных веществ, аморальном и опасном для дочерей поведении.

Зайцева задели комментарии двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова. Ветеран заявил, что хоккеист во время процесса поступает не по-мужски.



«Я долго молчал и сохранял нейтралитет, пытаясь сосредоточиться на хоккее, на своей игре. Но сейчас у меня появилось огромное желание ответить Кожевникову лично. Человек, абсолютно не зная ситуации, называет меня немужиком. Так вот, неуважаемый мною Кожевников, родители воспитали меня так, что если хочешь что-то сказать о человеке, нужно говорить это в лицо, а не на сайтах, через прессу», — заметил Зайцев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Хоккеист предположил, что лить грязь через СМИ стало новой профессией Кожевникова, и повторил: не ему судить о понятии «мужчина». «Я предлагаю Вам высказывать свое мнение не на спортивных ресурсах, а, к примеру, на сайтах, где обсуждают алкогольную продукцию. Там Вы найдете много единомышленников», — подчеркнул Зайцев, заявив о готовности обсудить свои поступки и личную жизнь с Кожевниковым лично.

28-летний Зайцев родился в Москве и начинал карьеру в «Крыльях Советов». В Континентальной хоккейной лиге он выступал сначала за «Сибирь», потом за ЦСКА. Защитник в составе сборной России выиграл молодежный чемпионат мира – 2011.

С 2016 года Зайцев выступает в НХЛ. Его первый клуб в Северной Америке — «Торонто», с которым в мае 2017-го он подписал семилетний контракт с суммарной зарплатой $31,5 млн. Этим летом россиянин переехал в «Оттаву».