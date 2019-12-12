Хоккеист НХЛ Зайцев потребовал у бывшей жены алименты на детей

Отец защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева подтвердил, что сын подал иск с требованием алиментов у бывшей жены Маргариты на содержание двух дочерей.

Игорь Зайцев отметил, что это обычная практика и в данном случае дело не в деньгах.

«Кто выиграет, тот и будет настаивать на алиментах, так объяснил адвокат. По факту деньги не будут нужны. Никита сам в порядке и оплатит расходы на своих девочек», — заявил мужчина телеканалу «360».

Он добавил, что накануне Маргарита приезжала с представителями МЧС и полиции, чтобы «брать штурмом дом». В это время он с внучками был в театре. Зайцев-старший подчеркнул, что уже написал заявление в полицию, а правоохранители в свою очередь пообещали защитить его семью.

27 ноября стало известно, что экс-жена российского хоккеиста Никиты Зайцева обратилась в полицию с заявлением о похищении детей. По ее мнению, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и увезли дочерей в неизвестном направлении. Она настаивает на том, что детей удерживает отец ее бывшего супруга.

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, в браке у них родились две дочки. В 2019 году стало известно о разводе супругов.

Никита Зайцев — защитник клуба «Оттава Сенаторз». Свою карьеру он начал в 2009 году в московских «Крыльях Советов». Выиграл чемпионат мира в составе молодежной сборной в 2011 году. В 2013 году дебютировал в составе взрослой сборной в матче против Австрии на чемпионате мира.

В ноябре футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил о намерении взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей в рамках бракоразводного процесса.