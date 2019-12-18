В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект российской резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 декабря.

Отмечается, что за документ проголосовали 133 страны. 52 государства, в их числе Франция, Турция, Чехия, Словакия и Австрия, воздержались. США и Украина высказались против.

Авторы резолюции призывают ликвидировать все формы расовой дискриминации всевозможными средствами, в том числе законодательными. Их беспокоит, что сейчас существует героизация нацистского движения и бывших членов «Ваффен СС». Речь идет именно о попытках превратить участников данной организации в борцов национально-освободительных движений.

Кроме того, в резолюции говорится об участившихся попытках осквернения или разрушения памятников героев Второй мировой войны. Подталкивают к таким незаконным действиям, по мнению авторов, различные группы влияния, которые действуют в интернете и социальных сетях. В проекте особое внимание обращают на распространение нацистских движений в виртуальном пространстве.

Генассамблея ООН порекомендовала принять «надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и сфере образования», чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечества.

28 ноября в Министерстве иностранных дел России оценили планы Чехии по установке памятника бойцам Русской освободительной армии Власова. Дипломаты назвали эту идею страшной инициативой.

24 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизма.

В мае 2018 года вандалы осквернили памятник маршалу Коневу в Праге. Тогда неизвестные облили постамент розовой краской. Позже МИД России осудил эти действия.