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Вандалы осквернили памятник маршалу Коневу в Праге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу осквернили неизвестные злоумышленники в Праге, об этом во вторник, 8 мая, сообщила представитель чешской полиции Андреа Зоулова.

Она отметила, что памятник советскому маршалу облит розовой краской. «Полиция получила сигнал об осквернении памятника», — приводит слова Зоуловой «РИА Новости».

Иван Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии, они освободили столицу Чехии от нацистов.

Накануне неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, которые погибли в августе 1941 года при обороне Днепропетровска, а в ночь на 6 мая неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове.

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