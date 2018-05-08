Вандалы осквернили памятник маршалу Коневу в Праге

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу осквернили неизвестные злоумышленники в Праге, об этом во вторник, 8 мая, сообщила представитель чешской полиции Андреа Зоулова.

Она отметила, что памятник советскому маршалу облит розовой краской. «Полиция получила сигнал об осквернении памятника», — приводит слова Зоуловой «РИА Новости».

Иван Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии, они освободили столицу Чехии от нацистов.

Накануне неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, которые погибли в августе 1941 года при обороне Днепропетровска, а в ночь на 6 мая неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове.