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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Большинство израильтян, задержанных в аэропорту Домодедово, отпустили после проверки. Об этом сообщили «РИА Новости» в посольстве Израиля, в среду, 18 декабря.

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«Большинство человек отпустили. Один из них всё еще задержан, но мы надеемся, что его тоже скоро отпустят, как и других. 45 человек отпустили, один всё еще задержан», — заявил собеседник информагентства.

Ранее в этот же день стало известно, что причиной задержания стало нарушение миграционного законодательства. У израильтян не было разрешения на въезд и временное пребывание в стране. Отмечается, что для получения необходимых документов задержанным нужно было просто обратиться в консульство.

Изначально сообщалось о 40 задержанных граждан Израиля.

Однако первый секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман рассказал агентству ТАСС, что в Домодедово были задержаны 46 человек. По его словам, еще 8 иностранцев задержали накануне в Шереметьево.

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