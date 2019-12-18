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В Домодедово задержали около 40 граждан Израиля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В московском аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля, причины не оглашаются.

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«Задержаны примерно 40 человек. За что они были задержаны, мы не знаем», — сообщили «Интерфаксу» в посольстве в среду, 18 декабря.

Отмечается, что в дипмиссии агентству заявили, что организация занимается продвижением «хороших и туристических отношений с Россией», и выразили надежду, что вопрос благополучно разрешится.

В посольстве Израиля, сообщает «РИА Новости», ждут официального объявления причин от российских властей.

«Мы знаем, что много людей там, и это не было запланировано. Поэтому мы ждем официальных заявлений от российских властей по поводу задержания израильских граждан», — сообщили агентству.

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