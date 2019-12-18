В Домодедово задержали около 40 граждан Израиля
В московском аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля, причины не оглашаются.
«Задержаны примерно 40 человек. За что они были задержаны, мы не знаем», — сообщили «Интерфаксу» в посольстве в среду, 18 декабря.
Отмечается, что в дипмиссии агентству заявили, что организация занимается продвижением «хороших и туристических отношений с Россией», и выразили надежду, что вопрос благополучно разрешится.
В посольстве Израиля, сообщает «РИА Новости», ждут официального объявления причин от российских властей.
«Мы знаем, что много людей там, и это не было запланировано. Поэтому мы ждем официальных заявлений от российских властей по поводу задержания израильских граждан», — сообщили агентству.