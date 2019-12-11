Британская полиция задержала в аэропорту Лутон подозреваемого в терроризме

Лондонские полицейские задержали в аэропорту Лутон мужчину, подозреваемого в совершении «преступления террористической направленности». Сообщение об этом опубликовано в среду, 11 декабря, в Twitter Скотланд-Ярда.

«Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона арестовали в Лутоне мужчину, подозреваемого в террористической деятельности», — отмечается в сообщении.

Угрозы для общественности нет. 25-летний подозреваемый доставлен для разбирательства в полицейский участок на юге Лондона. Проведены обыски по двум адресам в городе Лутоне.

29 ноября возле Лондонского моста неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом, ранив пятерых человек, двое из которых скончались. Жертвами стали выпускники Кембриджского университета — 25-летний Джек Мерритт и 23-летняя Саския Джонс.

Полиция застрелила преступника, произошедшее назвали терактом. До приезда правоохранителей злоумышленника скрутили прохожие. В качестве оружия они использовали полутораметровый бивень нарвала и огнетушитель.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за связи с террористическими организациями и подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Он был освобожден из тюрьмы в 2018 году и носил электронный браслет.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).