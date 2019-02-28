В МИД Украины заявили о возможной отмене безвиза с Израилем

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, если систематические нарушения прав ее граждан на границе еврейского государства продолжатся, заявила представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко в четверг, 28 февраля.

Она сообщила, что Киев направил Тель-Авиву ноту после того, как израильская сторона на несколько часов задержала целый самолет с Украины с 140 пассажирами на борту.

При этом, как отмечает портал «112.ua», действия еврейского государства были ответом на отказ 35 гражданам Израиля во въезде на украинскую территорию из-за отсутствия достаточных средств или неподтверждения цели визитов. Инцидент произошел в аэропорту Борисполь 15 февраля.

По словам Зеленко, вопрос целесообразности поездок украинцев в те или иные страны, а также визовый режим с тем или иным государством может быть пересмотрен не только при нарушении прав туристов из Украины, но и при нежелании иностранных правительств бороться с нелегальным наймом и трудоустройством украинцев.

Безвизовый режим между Украиной и Израилем действует с 2011 года. Он распространяется только на визы типа В2 — туристические поездки и рабочие командировки. По данным портала «112.ua», с начала текущего года 96 израильтян не смогли въехать на украинскую территорию, а на израильскую — 500 граждан Украины.

21 января сообщалось, что Киев и Тель-Авив заключили межправительственное соглашение о создании зоны свободной торговли.