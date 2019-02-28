Прямой эфир

В МИД Украины заявили о возможной отмене безвиза с Израилем

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем, если систематические нарушения прав ее граждан на границе еврейского государства продолжатся, заявила представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко в четверг, 28 февраля.

Предвыборный уклад: как именно на Украине добиваются победы Порошенко
В погоне за голосами одних избирателей вычеркивают из списков, других открыто подкупают

Она сообщила, что Киев направил Тель-Авиву ноту после того, как израильская сторона на несколько часов задержала целый самолет с Украины с 140 пассажирами на борту.

При этом, как отмечает портал «112.ua», действия еврейского государства были ответом на отказ 35 гражданам Израиля во въезде на украинскую территорию из-за отсутствия достаточных средств или неподтверждения цели визитов. Инцидент произошел в аэропорту Борисполь 15 февраля.

По словам Зеленко, вопрос целесообразности поездок украинцев в те или иные страны, а также визовый режим с тем или иным государством может быть пересмотрен не только при нарушении прав туристов из Украины, но и при нежелании иностранных правительств бороться с нелегальным наймом и трудоустройством украинцев.

Безвизовый режим между Украиной и Израилем действует с 2011 года. Он распространяется только на визы типа В2 — туристические поездки и рабочие командировки. По данным портала «112.ua», с начала текущего года 96 израильтян не смогли въехать на украинскую территорию, а на израильскую — 500 граждан Украины.

21 января сообщалось, что Киев и Тель-Авив заключили межправительственное соглашение о создании зоны свободной торговли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Израиля начали массово депортировать граждан Украины
Украинский еврейский комитет осудил героизацию Киевом нацистов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017