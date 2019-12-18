Начальники генштабов России и США встретились в Берне

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли. Встреча прошла в швейцарском городе Берн в среду, 18 декабря.

По данным Минобороны РФ, беседа сторон затронула предотвращение инцидентов в ходе военной деятельности сторон.

«Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон», — приводит сообщение ведомства ТАСС в среду, 18 декабря.

В Минобороны отметили, что встреча носила конструктивный характер.

25 октября Герасимов и Милли провели телефонный разговор. Тогда, как и в прошлых случаях, стороны договорились не раскрывать детали беседы.