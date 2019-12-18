Доходы РФС в 2020 году превысят 7 млрд рублей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о росте коммерческих доходов организации по сравнению с 2019 годом. Об этом он рассказал журналистам после заседания попечительского совета, которое прошло в среду, 18 декабря.

«Коммерческие доходы вырастут по сравнению с 2019 годом до 4,7 млрд, а в целом доходы РФС будут выше 7 млрд рублей», — приводит его слова «РИА Новости».

Также он отметил, что на заседании приняли бюджет на 2020 год.

«Обсуждался бюджет на 2020 год. Бюджет принят. Предстоит его обсуждение на финансовом комитете и исполкоме 24 декабря», — сообщил Дюков.

В сентябре стало известно, что РФС работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований. Это связано с рядом ошибок, повлиявших на результаты игр в начале сезона-2019/20.

Как сказал Дюков, главная задача реформы — понять уровень судейства и исключить большинство ошибок.