Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии

Сборная России по футболу к ближайшему чемпионату Европы будет готовиться в Австрии. Сбор пройдет в городе Нойштифт и продлится около десяти дней. Национальной команде это место уже знакомо — здесь она тренировалась перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира – 2018.

Тренерский штаб сборной решил не менять привычный порядок подготовки к крупным международным турнирам. По информации «Известий», национальная команда вновь проведет тренировочный сбор перед Евро-2020 в Нойштифте.

— В Австрии сборной уже всё знакомо и привычно, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих игроков никогда не было. Команда проведет в Нойштифте около десяти дней. А в конце, скорее всего, состоится контрольный матч.

В Российском футбольном союзе (РФС) воздержались от комментариев по данной теме.

Конкретные детали подготовки станут известны после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября. Напомним, Россия уже практически полностью знает состав своего квартета. Регламент отправил нам из первой корзины Бельгию, а из третьей — Данию. Единственная интрига — кто станет четвертой командой. Но и тут выбор невелик: Уэльс или Финляндия. С учетом состава группы тренерский штаб определится с оппонентами по контрольным матчам, которые состоятся в марте и мае-июне 2020 года.

Кстати, уже во время прошедшего ноябрьского сбора появилась информация, что в марте Россия проведет товарищеский матч против команды Молдавии в Кишиневе. Принимающая сторона даже разместила новость об этом на своем официальном сайте. Чуть позже РФС заявил, что матч с данным соперником еще находится на стадии согласования. Вероятно, официально о нем объявят после жеребьевки.

У некоторых специалистов возникает вопрос, почему сборная готовится к важным турнирам за рубежом. Особенно с учетом того, что в России сейчас хватает футбольных баз самого высокого уровня, которыми остались довольны лучшие команды мира. Но это решение тренерского штаба, и у него на это есть свои объективные причины.

Во-первых, национальная команда будет готовиться в среднегорье. Проведение сборов на высоте — частая практика для клубов и сборных. Считается, что там можно эффективнее проводить тренировки, в том числе физические. Во-вторых, в целом подготовка будет идти более трех недель, и смена обстановки в таких условиях обычно идет на пользу спортсменам. В-третьих, футболисты не будут чувствовать к себе чрезмерного внимания и смогут лучше сосредоточиться на тренировках.

— Австрия — это лучшее место для проведения летних сборов, — заявил «Известиям» российский тренер Ринат Билялетдинов. — Там замечательные поля и отличная инфраструктура. Бывает, конечно, жарковато, но в целом погода стабильная. Отсутствуют затяжные дожди. Для меня эта страна всегда приоритетный вариант.

В Нойштифте часто проводят сборы и другие команды. В частности, здесь тренировалась Испания перед триумфальным чемпионатом Европы 2008 года. А в 2016 году в этом австрийском городке останавливалась Франция перед домашним Евро-2016, на котором команда Дидье Дешама заняла второе место. Также в разные годы на сборы сюда приезжали московские клубы «Динамо» и «Спартак».