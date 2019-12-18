Роспотребнадзор подвел итоги проверки минеральной воды

Нарушения обязательных требований законодательства выявлены в 80% случаев проверок объектов торговли, где продается минеральная вода. Об этом 18 декабря сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проверили свыше 50 тыс. торговых точек, свыше 200 тыс. партий минеральной воды объемом более 175 тыс. т. Более чем в 78% случаев проверок эксперты выявили нарушения.

По итогам проверки было изъято свыше 150 партий минеральной воды из-за несоответствия товара обязательным требованиям. Больше 60% продукции не подлежало лабораторным исследованиям из-за отсутствия необходимых бумаг, пишет RT.

Также эксперты Роспотребнадзора выявили предприятия-призраки: производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, и по указанным адресам продукция не производится.

По итогам проверок продавцов и поставщиков оштрафовали на 9 млн рублей. Кроме этого, Роспотребнадзор подготовил и передал в суд 11 материалов, еще пять были отданы в правоохранительные органы, уточняет телеканал «360».

15 декабря Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору чая. По словам экспертов, специалисты указали, что листья качественного чая практически одинакового оттенка и размера, а также схожи по плотности и скрученности. При этом чайная крошка, стебли и поломанные листья должны отсутствовать.