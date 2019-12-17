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Роспотребнадзор забраковал каждый 10-й предмет одежды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе–сентябре, выяснили «Известия».

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В информации ведомства о результатах проверок уточняется, что к категории «одежда» инспекторы не относили меховые изделия. Их браковали гораздо реже — только 5,4% от проверенных образцов.

Удовлетворительной можно считать и ситуацию с обувью: в январе–сентябре Роспотребнадзор нашел изъяны в 6,1% пар. По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов.

Тем не менее, несмотря на то что в сравнении с прошлым годом количество некачественной одежды снизилось, в торговых точках по-прежнему можно достаточно легко найти фальшивые Louis Vuitton или Adidas.

«Имитация брендовой продукции по низким ценам притягательна для многих потребителей. Хотя платежеспособный спрос остается низким, такие товары пользуются высоким спросом», — отметил исполнительный директор Союзлегпрома Игорь Ульянов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Надзорный приговор: инспекторы забраковали каждый 10-й предмет одежды

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