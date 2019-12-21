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Крупнейший круизный лайнер в Европе отправился в первый круиз

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Фото: commons.wikimedia.org
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В субботу, 21 декабря, новый флагман компании Costa Cruises — Costa Smeralda — отправится в свой первый круиз. Путешествие пройдет по маршруту Савона–Марсель–Барселона–Пальма-де-Мальорка–Чивитавеккья–Специя–Савона.

Costa Smeralda — самый экологически чистый круизный лайнер в мире: он работает на сжиженном природном газе. Кроме того, это крупнейший пассажирский корабль в Средиземном море: длина — 337 м, водоизмещение — 183 900 т. К услугам туристов 20 палуб с 2612 каютами, где могут разместиться 6522 человека.

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Строительство Costa Smeralda обошлось итальянской компании в $950 млн. К услугам туристов 12 ресторанов, 19 баров, детские клубы, театр, библиотека, четыре бассейна, пять джакузи, мини-гольф и серф-симулятор.

Гендиректор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский рассказ «Известиям», что российские туристы активно отреагировали на появление Costa Smeralda. «Глубина продаж круизов на этот лайнер довольно велика и на сегодня захватывает осень 2020 года. Полностью распроданы новогодние круизы — с 30 декабря по 6 января и со 2 по 11 января 2020 года», — заверил он.

Кстати, это так называемый золотой лайнер компании Costa Cruises. Это означает, что на борту работает русскоязычный персонал, часть экскурсий проводится на русском языке, кроме того, на родном для наших сограждан языке предусмотрено меню в ресторанах, программа дня, анимация для детей.

Весь 2020 год лайнер будет ходить по Средиземноморью между Римом (порт Чивитавеккья) и Барселоной. При этом есть возможность начать круиз в Риме, Барселоне, Марселе и Савоне.

Costa Smeralda — второй круизный лайнер, который в 2019 году получала Costa Cruises. Ранее в марте компания приняла корабль Costa Venezia, который был построен для китайского рынка и сейчас совершает круизы с отправлением из Шанхая.

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