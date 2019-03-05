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В Италии построили круизный лайнер специально для китайского рынка

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Фото: пресс-служба Costa Cruises
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Итальянская круизная компания Costa Cruises получила свой новый лайнер Costa Venezia. Церемония инаугурации проходила в Триесте в течение двух дней, 1 и 2 марта, передает корреспондент «Известий», присутствовавший на мероприятии.

Церемония инаугурации началась с пролета над кораблем, пришвартованным в порту у главной площади Триеста, самолетов ВВС Италии. Пролетая над центром города, пилоты распылили дым в цвета итальянского флага.

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К этому моменту на площади перед портом собрались тысячи жителей и гостей Триеста, чтобы посмотреть сам лайнер и церемонию инаугурацию, которая транслировалась на уличном экране.

Мероприятие проходило на корабле в театре Rosso. В нем приняли участие руководители Costa Cruises, представители верфи, где строился лайнер, а также политики из Рима и региона Фриули-Венеция-Джулия, столицей которого является Триест.

Costa Venezia — один из крупнейших лайнеров, построенных итальянской верфью Fincantieri в Монфальконе. Длина круизного судна — 323 м, 15 пассажирских палуб, одновременно оно может принять около 5,2 тыс. гостей.

Лайнер построен специально для китайского рынка. Основная задумка дизайнеров заключалась в том, чтобы пассажиры, попав на Costa Venezia, почувствовали себя в Италии даже за тысячи километров от ее берегов. Интерьеры корабля воплотили красоту венецианской и итальянской культуры. К примеру, рестораны повторяют архитектуру венецианских аллей, театр Rosso создан по примеру венецианского театра Ла Фениче, а главный атриум круизного судна напоминает площадь Сан-Марко.

Еще одна отличительная особенность Costa Venezia — наличие двух настоящий гондол. Обе они находятся на пятой палубе — одна в ресторане, другая — в баре Gondola Lounge.

В 2006 году Costa Cruises стала первой круизной компанией, которая пришла на китайский рынок, и сейчас занимает на нем лидирующие позиции. С приходом Costa Venezia в Китай лидерство упрочится.

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Costa Cruises
Фото: пресс-служба Costa Cruises
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Costa Cruises
Фото: пресс-служба Costa Cruises
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Costa Cruises
Фото: пресс-служба Costa Cruises
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Costa Cruises
Фото: пресс-служба Costa Cruises
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Costa Cruises
Фото: пресс-служба Costa Cruises
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Costa Cruises
Фото: пресс-служба Costa Cruises
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Costa Cruises
Фото: пресс-служба Costa Cruises

Выступая на церемонии инаугурации гендиректор Costa Group и Carnival Asia Майкл Тамм сказал, что китайский рынок обладает огромным потенциалом: «Ежегодно 2,5 млн китайцев отправляются в морские круизы, но это менее 2% от граждан КНР, отправляющихся за границу».

3 марта Costa Venezia покинула Триест и отправилась в свой первый круиз – к берегам Хорватии и Греции. 8 марта лайнер снова вернется в город, а затем отправится в 53-дневное плавание в Юго-Восточную Азию. Его маршрут практически повторит путешествие знаменитого венецианца Марко Поло – через Средиземное море на Ближний Восток, затем – в Юго-Восточную Азию и в Японию. Круиз закончится в Токио.

С 18 мая корабль будет совершать круизы исключительно из своего домашнего порта – Шанхая. Он станет крупнейшим лайнером, который на постоянной основе работает на китайском рынке.

Кстати, Costa Venezia – не единственный лайнер, которая компания получит в 2019 году. Уже в ноябре Costa Cruises примет свой флагман Costa Smeralda, - новейший лайнер, работающий исключительно на сниженном природном газе. Он будет работать в Средиземноморье.

К 2023 году флот Costa Group пополнится еще семью новыми кораблями.

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