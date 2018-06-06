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Costa Cruises вернет деньги недовольным круизом пассажирам

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Фото: Global Look Press/Martin Moxter
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Компания Costa Cruises объявила о запуске программы Money Back Guarantee. Она заключается в том, что компания обещает вернуть деньги за круиз всем, кому он не понравится. Причем, деньги вернут не только за круиз, но и все дополнительные траты - от портовых сборов до билетов на самолет.

Для этого нужно в течение первых суток плавания обратиться в клиентский отдел Costa и рассказать о своих претензиях, оформить возврат денег и сойти на берег.

Представитель Costa Cruises в России Екатерина Илюшина заявила iz.ru, что доказывать недовольному пассажиру ничего не нужно. «Достаточно просто выразить свое недовольство. Но вас, конечно, спросят, что именно вас не понравилось», - пояснила она.

Costa Cruises – итальянская круизная компания. Ее флот насчитывает 15 лайнеров.

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