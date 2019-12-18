Сельский Дом культуры открылся в Тамбовской области

В Гавриловском районе Тамбовской области состоялось торжественное открытие Дома культуры. Современное учреждение впервые появилось в селе Гавриловка 2-я с населением около 2 тыс. человек благодаря национальному проекту «Культура».

На строительство было выделено 35,8 млн рублей. Еще 6 млн направлено на закупку оборудования по партийному проекту «Культура малой родины», сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В Доме культуры оснастили зрительный зал, эстраду, гримерки, в скором времени планируется открыть кинотеатр. Комплекс приспособлен для маломобильных граждан.

На 2020 год в Тамбовской области запланирован капитальный ремонт четырех домов культуры: в селе Стрельцы, Сосновском районе и два в Кирсановском. В 2021 году начнется строительство ДК в селе Донское. В общей сложности до 2022 года будет отремонтировано и построено 11 таких объектов.

Ранее две библиотеки в Рассказовском районе Тамбовской области получили по 5 млн рублей на модернизацию. Средства выделены в рамках реализации нацпроекта «Культура». Они необходимы для создания на основе учреждений модельных библиотек. Нижнеспасская и Коптевская сельские библиотеки прошли конкурсный отбор субъектов России на получение «межбюджетных трансфертов из федерального бюджета».