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Две тамбовские библиотеки получили по 5 млн рублей на модернизацию

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Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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Две библиотеки в Рассказовском районе Тамбовской области получили по 5 млн рублей на модернизацию. Средства выделены в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Они необходимы для создания на основе учреждений модельных библиотек. Как поясняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», речь идет об образовательных и интеллектуальных центрах, которые сочетают в себе доступ к новейшим информационным технологиям, красивый дизайн и комфортность пространства.

Нижнеспасская и Коптевская сельские библиотеки прошли конкурсный отбор субъектов России на получение «межбюджетных трансфертов из федерального бюджета».

Ожидается, что каждый год в регионах будут появляться библиотеки нового поколения. До конца 2019 года в каждом субъекте появится до девяти библиотек в рамках нацпроекта. Они будут иметь площадки для детей, зоны для презентаций, лекций, концертов, кинопоказов, а также выставочные пространства.

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