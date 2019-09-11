Две тамбовские библиотеки получили по 5 млн рублей на модернизацию

Две библиотеки в Рассказовском районе Тамбовской области получили по 5 млн рублей на модернизацию. Средства выделены в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Они необходимы для создания на основе учреждений модельных библиотек. Как поясняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», речь идет об образовательных и интеллектуальных центрах, которые сочетают в себе доступ к новейшим информационным технологиям, красивый дизайн и комфортность пространства.

Нижнеспасская и Коптевская сельские библиотеки прошли конкурсный отбор субъектов России на получение «межбюджетных трансфертов из федерального бюджета».

Ожидается, что каждый год в регионах будут появляться библиотеки нового поколения. До конца 2019 года в каждом субъекте появится до девяти библиотек в рамках нацпроекта. Они будут иметь площадки для детей, зоны для презентаций, лекций, концертов, кинопоказов, а также выставочные пространства.