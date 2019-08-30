Библиотеки в Тульской области модернизируют за 15 млн рублей

Тульская область получит 15 млн рублей на модернизацию библиотек. В учреждениях создадут современные интерьеры и обновят фонды.

Финансирование будет обеспечено по итогам конкурса, который проводился в рамках нацпроекта «Культура». Всего поступило более 500 заявок от различных населенных пунктов. Победителями отбора стали 110 библиотек, в том числе две библиотеки в Тульской области. Об этом сообщают «Тульские известия».

В Ефремовской центральной районной библиотеке и Первомайской сельской библиотеке пройдет модернизация в 2020 году. Учреждения смогут обновить интерьер, приобрести новые книги, улучшить техническую оснащенность и закупить программное обеспечение.