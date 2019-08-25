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Два отеля во Флориде открыли подводные библиотеки

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Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предложили постояльцам воспользоваться подводной библиотекой — все книги в ней водонепроницаемы. Об этом 24 августа сообщило издание Travel and Leisure.

Посетители отелей The Gates Hotel и 24° North Hotel могут читать книги, не выходя из бассейна. На «плавающих» полках можно встретить в основном классику — произведения Уильяма Шекспира и Марка Твена, стихи Уильяма Йейтса и другие.

Отмечается, что чтение водонепроницаемых книг входит в стоимость номера и за это не нужно платить отдельно.

15 августа в Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть стандарты системы «всё включено» в отелях. Они считают, что это уничтожает их бизнес, а пересмотр стандартов этого формата позволит добиться «честной конкуренции» за расходы гостей между продавцами и отелями.

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