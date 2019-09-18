Дом культуры достроят по нацпроекту к концу года в Тамбовской области

В Гавриловском районе Тамбовской области более чем на 50% построили современный дом культуры. Многофункциональный социальный объект появится благодаря национальному проекту «Культура» в селе Гавриловка 2-я с населением около 2 тыс. человек.

Работы ведутся по графику. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года, сообщили в администрации региона. Строители уже закончили стены и начали кровлю, вставляют окна и переходят к отделке, наружные сети подведены, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Проект предусматривает организацию инфраструктуры с учетом потребностей маломобильных граждан. Отапливаться здание будет за счет собственной котельной. На новый ДК выделили 35,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» к концу 2024 года в Тамбовской области будет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 10 культурно-досуговых учреждений.