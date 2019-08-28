Новый дом культуры на 100 мест построят в Пензенской области

В Исинском районе Пензенской области идет строительство нового дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В настоящее время рабочие завершили земляные работы, устройство фундамента и кирпичную кладку стен. Скоро планируют начать цементную стяжку пола, установку перекрытий и кирпичную кладку фронтона здания, пишет ИА «Пенза-пресс».

Учреждение будет рассчитано на 100 мест. Строительство идет в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Стоимость реализации проекта составляет 28,94 млн рублей. Здание дома культуры планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года.