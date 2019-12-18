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Медведев вручил Жириновскому, Зюганову и Терешковой медали Столыпина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду вручил медали Столыпина руководителю фракции ЛДПР в Госдуме Владимиру Жириновскому, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и зампреду думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентине Терешковой. Об этом сообщает «РИА Новости» 18 декабря.

Церемония вручения прошла на заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы, в котором участвовал российский премьер.

Жириновский, а также член комитета Госдумы по образованию и науке Григорий Балыхин в этот день получили от главы кабмина медали Столыпина I степени.

Зюганов, Терешкова и первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, зампред думского комитета по бюджету и налогам Надежда Максимова, первый замруководителя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко получили из рук Медведева медали Столыпина II степени.

Благодарностью правительства России были отмечены глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и зампредседателя Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Медаль Столыпина, по постановлению правительства России, вручается в качестве поощрения за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов кабмина в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и в других областях деятельности.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что министра российского спорта Павла Колобкова «какое-то время назад» наградили за организацию чемпионата мира по футболу.

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