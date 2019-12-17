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ГД учредила медаль за вклад в развитие российского законодательства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственная дума РФ учредила медаль для граждан страны за вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 17 декабря.

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Отмечается, что медалью будут награждать и иностранцев — «за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Российской Федерацией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей».

Претендовать на получение медали не могут действующие депутаты всех уровней и члены Совета Федерации. Подать ходатайство о награждении могут председатель Госдумы, думская фракция и профильные комитеты. Получить медаль в течение календарного года смогут не более пяти человек.

Вручать награду будут в канун Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Медаль будет изготавливаться из медно-никелевого сплава в форме круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне в центре будет рельефное изображение здание Госдумы на Охотном ряду, на оборотной стороне — Таврический дворец в Санкт-Петербурге. Именно там в 1906 году прошло первое заседание российского парламента.

В октябре сообщалось, что депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой введения в городе нагрудного знака губернатора «За сострадание животным». Им предлагается награждать граждан, которые осуществляют безвозмездную помощь в работе с брошенными животными.

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