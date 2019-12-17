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Посадивших Ту-22 вдали от домов под Астраханью летчиков наградят

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Фото: РИА Новости/Министерство Обороны РФ
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Летчиков, посадивших дальний бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем вдали от домов под Астраханью, представят к государственным наградам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России во вторник, 17 декабря.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам», — цитирует агентство сообщение министерства.

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 отказал двигатель. Пилоты смогли отвести машину от населенного пункта, посадив ее на грунт. Экипаж не пострадал, самостоятельно покинул самолет и был доставлен на аэродром базирования.

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