Экипаж Ту-22 с отказавшим двигателем отвел машину от населенного пункта

Экипаж дальнего бомбардировщика Ту-22 с отказавшим двигателем отвел машину от населенного пункта в Астраханской области. Пилоты смогли посадить машину на грунт, сообщили 17 декабря в Минобороны.

«17 декабря 2019 года в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя», — цитирует сообщение Минобороны «Интерфакс».

По данным военного ведомства, летчики не пострадали, самостоятельно покинули самолет и доставлены на аэродром базирования. «На земле разрушений нет», — добавили в Минобороны. Полет Ту-22 проходил без боекомплекта.

В январе российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Погибли три пилота, одного выжившего доставили в Москву.