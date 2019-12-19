Барокковый концерт: зачем МАМТ поднял оркестрантов из ямы

Изысканность барокко и оптимизм классицизма, загадочность импрессионистов и порыв романтиков. Солисты оркестра и оперы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) продемонстрируют широту стилей и точность вкуса. 19 декабря МАМТ приглашает зрителей на концерт оркестра «AMPHI OBOE. Посвящение», а 22 декабря на концертное исполнение оперы «Узнанная Семирамида» Николы Порпоры.

Оркестр в театре оперы и балета редко поднимается на сцену. Считается, что его удел — оркестровая яма, а основное занятие — сопровождение спектаклей. Что касается сольных выступлений, то здесь доминируют инструменталисты. В МАМТе периодически сомневаются в справедливости такого положения и устраивают своим оркестрантам сценические выходы. И это правильно — среди них собраны артисты, достойные сольной карьеры, просто театр с его коллективным мышлением для них важнее.

В концерте 19 декабря примут участие гобоисты Алексей Шеин и София Гришина, флейтист Павел Магаев, исполнитель на английском рожке Валерий Лопатин, фаготист Иван Чуваков, альтисты Алина Голубо и Надежда Еремина, виолончелисты Аркадий Корольков, Максим Ноговицын, контрабасист Алексей Манаков и скрипачи Наталия Фролкина, Анна Кабашная, Александр Леонтьев, Александр Казанджян, Елена Тыркалова, Ольга Филимонюк. Стилевой диапазон, в котором они выступят, впечатляет: концерты Антонио Вивальди и Георга Филиппа Телемана, инструментальные переложения опер Моцарта и Доницетти, а также произведения Баха и Генделя.

Линию барокко, начатую интструменталистами, тремя днями позже продолжат певцы МАМТа и барочный консорт Tempo restauro во главе с дирижером Марией Максимчук: в концертном исполнении прозвучат сцены из оперы «Узнанная Семирамида». Этому составу опера обязана первым исполнением в России, а зрители — возможностью услышать музыку до сих пор недооценненного комозитора.

Премьера его сочинения состоялась в декабре 1729 года. Помимо музыкальных красот современники отметили основательность задумки: либреттистом выступил знаменитый драматург Пьетро Метастазио, изучивший мифологические и литературные источники о египетской царице Семирамиде, правившей Ассирией в мужском обличии. Царица по ходу действия воссоединялась со своим возлюбленным, наказывала злодеев, награждала доброжелателей, ну и, конечно, много пела. Либретто получило огромную популярность и породило множество опер — последним к драме Метастазио обратился знаменитый Джакомо Мейербер в 1819 году. Однако затем оперы на либретто Метастазио затмила «Семирамида» Джоаккино Россини, написанная на сюжет трагедии Вольтера, которая и сегодня идет на сценах мира.

Как часто бывает в подобных случаях, предшественница хита была забыта и возродились много лет спустя на волне модного течения аутентизма — так называется желание исполнять старинную музыку в том виде, как она звучала когда-то, невзирая на то что артисты, инструменты и публика давно другие. Впрочем, оперное барокко сегодня, говоря по-современному, мем, а оперы Порпоры (их у него более 40) заслуживают внимания и вне каких-либо исполнительских тенденций. Маэстро был выдающимся вокальным педагогом и как никто знал возможности человеческого голоса. Его арии и ансамбли столь же виртуозны, сколь и мелодичны, и, как признают певцы, при правильной школе петь их одно удовольствие.

Состав, заявленный МАМТом, не специализируется исключительно на барочной музыке. Наталья Владимирская (Семирамида), Наталья Зимина (Миртео), Мария Макеева (Тамири), Валерий Микитский (Сибари), Антон Зараев (Скитальче) задействованы во всем репертуаре театра. Тем интереснее послушать, как именитые исполнители осваиваются в непростой стилистике. Несомненно, что польза от взаимодействия станиславцев и барокко будет обоюдной.