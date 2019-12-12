Призраки оперы: МАМТ показал детские спектакли-страшилки

Игровые приставки и роботы. Дед Мороз и куклы-убийцы. Призраки и восставшие зомби… Всё это можно было увидеть в третьем сезоне проекта «КоOPERAция», который представил Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. В этот раз участниками и зрителями экспериментальной лаборатории стали дети. Самым маленьким ценителям жанра была адресована программа бэби-спектаклей. Ребята постарше выступили в роли драматургов. В соавторстве с молодыми композиторами они создали четыре камерных оперы. А юные артисты, вместе с взрослыми солистами, исполнили их на малой сцене МАМТа.

— Мы хотели дать детям возможность высказаться. И нам нужно понять, чего юные зрители сегодня ждут от театра. У ребят возникли смелые нестандартные задумки, которые я без них, наверное, побоялась бы воплотить. Многие идеи сформировались под влиянием современного кинематографа, — рассказала «Известиям» руководитель лаборатории Екатерина Василева.

Если сравнивать итоговые спектакли с фильмами, больше всего они походят на любимые детьми ужастики. Открывшая вечер опера «Виновны!» Игоря Яковенко на либретто Ии Саниной иллюстрирует судебное слушание. В импровизированной клетке под конвоем томятся родители. А дети (солисты музыкальной хоровой школы «Радуга») предъявляют им обвинения. У одной из дочек мама отобрала приставку. Другой — не купила куклу. Сын возмущен методами родительского воспитания. В то, что компьютерная игра отнимает у ребят части тела, а кукла убивает свою хозяйку, они не верят. И только Робот (Константин Самойлов), оборачивающийся Дедом Морозом, примиряет обе стороны.

Нервную атмосферу в зале суда подчеркивают остинато струнных и механическая пульсация ударных, обыгранные ансамблем «Галерея актуальной музыки» под управлением Олега Пайбердина. Экспрессивные речитативы, которыми изъясняются герои. Вместе с тем, в опере есть место и для кантиленных откровений. Например, ариозо робота о целительной силе объятий. Или проникновенный вокализ матери (Анна Половинкина) в финале спектакля.

Тему страшилок продолжила опера Андрея Бесогонова «Порох и заячьи ушки» по сценарию Софьи Педенко и Тимофея Маркина. Сказка о ловчем короля Артуре, который на охоте убил королеву (Екатерина Палагина), держит зрителя в страхе не хуже фильма ужасов. Кровавые события предвосхищает алая палитра декораций в виде короны. В наказание за шальную пулю, погубившую первую леди, Король (Игорь Витковский) женится на возлюбленной Артура Лоурен. Тот в отместку воскрешает королеву. И жаждущая возмездия зомби со свитой зайцев (артисты танцевальной компании «Цех-2») является на свадьбу к мужу. После жестокой расправы Артур и Лоурен вновь обретают друг друга.

Композитор, в свою очередь, придал опусу мистики и возвышенной патетики. О появлении королевской четы предупреждают звучные барочные фанфары ансамбля. Всеобщую суету в лесу иллюстрируют тревожные инструментальные каноны. Лоурен свои чувства к Артуру выражает в наполненных юбиляциями соло. А похороны королевы в ванне сопровождает зловещий траурный марш.

Кульминацией программы стала опера-хоррор Dark Дмитрия Мазурова на либретто Даниила Козловского, Петра Алистархова и Михаила Левинсона. Синтетическое действо с участием слова, музыки и пантомимы повествует о Бене (Рамазан Юнусов), в которого вселяется душа умершего мальчика (Таис Бегунова). С помощью тени школьник мстит задирающим его одноклассникам (солисты танцкомпании «Цех-1»). Но разбушевавшийся призрак чуть не убивает сестру Бена Алису (Надежда Мейер). И лишь благодаря ее доброте покидает тело подростка.

Главными «персонажами» оперы оказываются свисающие с потолка качели. Они служат классными стульями для учеников, аксессуаром для акробатических перемещений, которые совершает Бен под воздействием тени, а в некоторых эпизодах своими колыханиями просто создают ореол таинственности, поддерживаемый электронным гулом ансамбля и «нестройным» хором, напоминающим завывания призраков.

Завершившая вечер опера Татьяны Шатковской «Я живу у ведьмы» прервала генеральную линию и сместила акцент с ужастиков на семейную тему. Спектакль по сценарию Алены Седых, Софии Самсоновой и Елизаветы Самохваловой посвящен конфликт бабушек и детей. Юной Василисе (Мария Симакова) и ее бабушке (Александра Уткина) трудно ужиться в одном доме. Но приключения с участием гаджетов помогают обеим понять и оценить друг друга.