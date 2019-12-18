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Ветераны труда и «дети войны» получат компенсации за проезд в Приморье

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Депутаты одобрили изменения в двух законах Приморского края, согласно которым «дети войны» и ветераны труда смогут компенсировать расходы на транспорт. Расходы краевого бюджета на новые меры поддержки составят 26,3 млн рублей.

К «детям войны» относятся жители Приморья, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Это около 104,8 тыс. жителей региона. При этом 25,8 тыс. приморцев ранее не имели никакого льготного статуса. Согласно законопроекту, «дети войны» смогут получать компенсации за проезд в междугороднем автотранспорте, на водном и железнодорожном транспорте дальнего следования. Кроме того, компенсации положены за городской и пригородный транспорт, а также на воздушный транспорт при использовании билета, приобретенного по социальному тарифу на местных авиалиниях. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Совокупный размер компенсации на одного человека не должен превышать 20 тыс. рублей или 30 тыс. рублей для жителей Крайнего Севера.

Второй законопроект предусматривает компенсацию транспортных расходов для ветеранов труда.

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