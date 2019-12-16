Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается на сайте правительства.

«С целью усиления социальной защиты солдат, сержантов, матросов или старшин и членов их семей предусматривается выплачивать им денежную компенсацию за наем жилых помещений по аналогии с размерами выплат офицерам, прапорщикам и мичманам», — говорится в документе.

Размер выплат не менялся с 2008 года и в настоящее время значительно ниже фактических расходов. При этом денежная компенсация офицерам, мичманам и прапорщикам выплачивается в полном объеме фактических трат, хотя не превышает утвержденный Минтрудом норматив.

Ранее в понедельник Медведев подписал постановление, позволяющее провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 годах, сообщает «Газета.ру».

На прошлой неделе глава кабмина подписал постановление об условиях льготной ипотечной программы для молодых семей Дальнего Востока.Новые меры коснутся тех, кто строит, и тех, кто приобретает жилье в регионе.