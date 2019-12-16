Прямой эфир

Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.

Земля Санниково: Дмитрий Медведев обсудил проблемы села на Алтае
Господдержку получат более 1,5 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств в стране

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается на сайте правительства.

«С целью усиления социальной защиты солдат, сержантов, матросов или старшин и членов их семей предусматривается выплачивать им денежную компенсацию за наем жилых помещений по аналогии с размерами выплат офицерам, прапорщикам и мичманам», — говорится в документе.

Размер выплат не менялся с 2008 года и в настоящее время значительно ниже фактических расходов. При этом денежная компенсация офицерам, мичманам и прапорщикам выплачивается в полном объеме фактических трат, хотя не превышает утвержденный Минтрудом норматив.

Ранее в понедельник Медведев подписал постановление, позволяющее провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 годах, сообщает «Газета.ру».

На прошлой неделе глава кабмина подписал постановление об условиях льготной ипотечной программы для молодых семей Дальнего Востока.Новые меры коснутся тех, кто строит, и тех, кто приобретает жилье в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев поручил проработать снижение порога беспошлинного ввоза товаров
Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019