Из Айзенаха с любовью: от Opel осталась только эмблема

Компания Opel вернулась на российский рынок с новым модельным рядом. Однако вместо когда-то полюбившихся россиянам Corsa, Vectra и Insignia, созданных под эгидой GM, теперь появятся машины, разработанные новым собственником — PSA Peugeot Citroen: кроссовер Grandland X, микроавтобус Zafira Life и фургоны Vivaro. Цены сразу же высокие: за паркетник Grandland с 1,6-литровым мотором попросят от 1,8 млн рублей. В Германии еще можно купить «джиэмовские» модели Opel, однако в Россию они поставляться не будут. Есть ли шансы у обновленного Opel в России, разбирались «Известия».

Был американцем, стал французом

Автомобили Opel хорошо знакомы россиянам, вплоть до марта 2015 года они продавались и производились в России. Всего на середину 2019 года, по данным аналитического агентства «Автостат», в стране зарегистрирована 881 тыс. машин Opel. Решение о выводе марки с российского рынка официально было принято головным концерном GM в связи с переформатированием российского бизнеса, неприятным образом оно совпало с общим фоном западных санкций против страны. Напомним, что на момент закрытия бренда Opel и сворачивания бизнеса Chevrolet дистрибуцией их автомобилей занимались 310 дилеров. Теперь компания уже не может рассчитывать на столь мощную и разветвленную сбытовую сеть, лишь около 10 дилеров согласились работать с новичком рынка.

Опель_1 Opel Grandland X Фото: Opel

Впрочем, пока что Opel и не может заинтересовать дилеров ассортиментом. Основная ставка сделана на сегмент фургонов — пассажирский Zafira Life и коммерческий Vivaro. Обе машины будут производиться на российском заводе концерна PSA. Еще в начале лета французский концерн подписал специнвестконтракт с российским правительством, который предполагает, что производство легких коммерческих автомобилей (Peugeot Expert, Traveller, Citroen Jumpy и SpaceTourer) будет дополнено моделями Opel. Собственно, не стоит искать и особых отличий у Zafira Life и Vivaro от, скажем, Traveller и Expert. По сути, это одинаковые французские машины, перелицованные в соответствии с дизайнерскими особенностями марок и их маркетинговым позиционированием.

Zafira Life калужского производства комплектуется двухлитровым 150-сильным турбодизелем, вариант трансмиссии только один — 6-диапазонный «автомат» и передний привод. К слову, родственные «клоны» Traveller и SpaceTourer можно выбрать в более доступной версии с 95-сильным дизелем HDi и 6-ступенчатой механической коробкой, есть возможность заказать и полноприводную версию. Цена у входной комплектации Zafira довольно ощутимая — от 2,55 млн рублей, в максимальной же версии микроавтобус стоит от 3 млн рублей. Что касается Vivaro, то на него цены пока не озвучены, по технической части сюрпризов не будет: фактически это та же машина, что и Citroen Jumpy (от 1,6 млн рублей).

Опель_2 Салон кроссовера Opel Grandland X Фото: Opel

Немногим более доступным выглядит кроссовер Grandland X с начальным ценником от 1,8 млн рублей. За эти деньги в базовой комплектации будут светодиодные фары, система стабилизации, шесть подушек безопасности, защита двигателя, задние датчики парковки, руль с подогревом, обшитый кожей; кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедийка с 8-дюймовым экраном, тканевые сиденья. В максимальной комплектации кроссовер уже стоит от 2,2 млн рублей. Во всех случаях единственный вариант силового агрегата — 150-сильная «турбочетверка» 1.6 и 6-ступенчатый автомат, привод только передний. Для сравнения, сопоставимый по энерговооруженности Volkswagen Tiguan в средней комплектации Winter Edition с полным приводом обойдется в 1,76 млн рублей. Пока Grandland не будет локализован в Калуге, машина будет поставляться в Россию с завода Opel в немецком Айзенахе.

Старый Opel для ЕС

Привычная для россиян линейка Opel всё еще доступна в Европе. Так, в Германии некогда самая популярная в России Astra продается по цене от €20,2 тыс. (около 1,4 млн рублей), столько же стоит компактный кроссовер Mokka, хетчбэк Corsa — €13,3 тыс. (около 927 тыс. рублей), седан Insignia — от €29 тыс. (около 2 млн рублей). Но на российский рынок эти автомобили не будут поставляться, сообщили «Известиям» в пресс-службе PSA Peugeot Citroen в России.

Опель_3 Opel Zafira Life Фото: Opel

«По условию сделки между GM и PSA Peugeot Citroen автомобили, разработанные на американских платформах, не будут поставляться на все новые рынки, включая Россию. К нам будут поставляться только автомобили, разработанные PSA или в сотрудничестве с нашим концерном», — рассказала пресс-секретарь PSA в России Лилия Мокроусова.

В Минпромторге России положительно оценивают возвращение бренда Opel, громко покинувшего рынок страны четыре года назад.

Опель_4 Компоновка салона микроавтобуса Opel Zafira Life Фото: Opel

«Такое решение компании отчасти свидетельствует о перспективности российского рынка. При этом отмечаем, что возвращение бренда поспособствует увеличению вариативности продуктовой линейки, представленной на рынке», — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Машина в ипотеку

Высокие цены ставят преграду на продажах Opel в стране, считает консультант по автопрому при Минэкономразвития России Сергей Бургазлиев.

«С момента ухода Opel рынок изменился: хорошее предложение есть во всех сегментах. А делать ставку только на минивэн и кроссовер бесполезно, что касается фургона Vivaro, то у нас уже есть «Газели» и другие легкие коммерческие автомобили, ощутимую долю рынка занять тут крайне сложно, продажи вряд ли превысят тысячу штук», — спрогнозировал Бургазлиев.

Опель_6 Opel Vivaro Фото: Opel

По мнению эксперта, сейчас более логично было бы локализовать в России производство старого поколения Astra — это хорошо проверенный временем автомобиль, запчасти для него компания до сих пор производит, остались пресс-формы, можно было бы сделать редизайн. И если бы удалось добиться цены, близкой к стоимости Hyundai Solaris, то для россиян это была бы интересная альтернатива.

Еще один очевидный вариант развития бизнеса Opel — создание легкого коммерческого автомобиля совместно с КамАЗом, который планирует выход в этот сегмент рынка.