Песков подтвердил работу над поправками в статью 210 УК

Работа по внесению изменений в ст. 210 УК РФ ведется в Кремле, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 18 декабря. Изменения связаны с тем, чтобы не наказывать предпринимателей за создание преступного сообщества.

«Действительно, эта тема обсуждалась на ряде совещаний и действительно сейчас завершается формулирование позиций», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что временных рамок по этой работе не может существовать — называть конкретную дату ее завершения или что-либо предвосхищать еще рано.

Также Песков добавил, что изменения в ст. 210 УК РФ будут обнародованы только после того, как появятся конкретные предложения.

Законопроект о выводе бизнеса из-под ст. 210 УК РФ был внесен в Госдуму 24 июня лидером партии «Гражданская платформа», внефракционным депутатом-одномандатником Рифатом Шайхутдиновым. Автор инициативы предложил запретить дополнительную квалификацию по этой статье действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства и экономики.