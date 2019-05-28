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Экс-главу Росграницы обвинили в хищении 49 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Бывший глава Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Дмитрий Безделов обвиняется в мошенничестве на 49 млн рублей. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил адвокат обвиняемого Борис Кожемякин.

«Дмитрию Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге», — цитирует адвоката ТАСС.

По словам Кожемякина, его подзащитный отрицает свою вину.

Ранее 28 мая Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению вопроса об аресте Безделова сроком на два месяца.

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил Дмитрия Безделова к заключению в колонии общего режима по делу о мошенничестве при обустройстве пунктов пропуска через границу России на сумму 500 млн рублей. Его признали виновным в совершении преступлений по статье 210 и по ч. 4 статьи 159 УК РФ.

Чиновника задержали в Италии в октябре 2014 года, через два года его экстрадировали в Россию.

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