В Волгограде загорелась трансформаторная подстанция

На трансформаторной подстанции на промышленной территории в Волгограде возник пожар. Об этом 18 декабря ТАСС рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Дмитрий Уланов.

«Сегодня в 11:50 (10:50 мск) поступил сигнал о возгорании трансформаторной подстанции на промышленной территории Краснооктябрьского района Волгограда. Происходило горение разлитого масла на площади около 150 кв. м», — сообщил Уланов.

Отмечается, что пожар потушили в 13:45 (12:45 мск). На данный момент уточняется, какому предприятию принадлежит эта подстанция.

Днем ранее в Новосибирске загорелся склад с газовыми баллонами.