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Под Новосибирском загорелся склад с пухом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В селе Довольное Новосибирской области горит склад с пухом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На данный момент в здании происходит интенсивное горение по всей площади, произошло обрушение кровли. Площадь пожара составляет 2100 кв. метров», — сообщили агентству в МЧС.

О погибших и пострадавших не сообщается. В тушении пожара участвуют более 20 человек и восемь единиц техники.

Причина пожара будет установлена после ликвидации огня.

Накануне пожар произошел на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии. Площадь горения составляла 1500 кв. м. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

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