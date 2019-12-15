Под Новосибирском загорелся склад с пухом

В селе Довольное Новосибирской области горит склад с пухом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На данный момент в здании происходит интенсивное горение по всей площади, произошло обрушение кровли. Площадь пожара составляет 2100 кв. метров», — сообщили агентству в МЧС.

О погибших и пострадавших не сообщается. В тушении пожара участвуют более 20 человек и восемь единиц техники.

Причина пожара будет установлена после ликвидации огня.

Накануне пожар произошел на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии. Площадь горения составляла 1500 кв. м. Пожару присвоили повышенный номер сложности.